У Кельні розпочалася масштабна операція зі знешкодження бомб часів Другої світової

В німецькому Кельні почалася найбільша з 1945 року евакуація після виявлення трьох американських бомб часів Другої світової війни.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на dpa.

Більша частина центру міста закрита, щоб можна було знешкодити боєприпаси, що не розірвалися.

У зоні евакуації перебувають понад 20 тисяч осіб у районі Дойц на східному березі річки Рейн.

У зону евакуації потрапили лікарня, два будинки для людей похилого віку та людей з інвалідністю, безліч музеїв і штаб-квартира мовної компанії RTL у Німеччині.

Кельнський собор і головний залізничний вокзал міста, розташовані на західному березі Рейну, хоча і не потрапляють у зону евакуації, все одно будуть зачеплені заходами, оскільки зі східним берегом їх з’єднує міст Гогенцоллерна – найбільш завантажений залізничний міст у Німеччині – який знаходиться в зоні евакуації.

Національний оператор Deutsche Bahn заявив, що очікує "значних обмежень у місцевому та міжміському сполученні в Північному Рейні-Вестфалії" у зв'язку з евакуацією.

Залізничний вокзал у Дойці, який також пропонує послуги міжміського сполучення на додаток до місцевого громадського транспорту, закрито.

"Евакуація – найбільший подібний захід з моменту закінчення Другої світової війни. Усі учасники сподіваються, що знешкодження буде завершено протягом середи", – йдеться у заяві місцевої влади.

Речниця міської адміністрації розповіла, що наразі неможливо сказати, коли розпочнеться сама операція зі знешкодження.

З 8 ранку на дорогах встановлено блокпости. Посадовці перевіряють, чи всі квартири в небезпечній зоні, радіус якої становить близько 1000 метрів, порожні.

Як зазначила речниця, може знадобитися кілька годин, щоб переконатися, що всі виїхали.

У всій федеральній землі Північний Рейн-Вестфалія щорічно знаходять від 1500 до 2000 бомб часів Другої світової війни, що не розірвалися.

Як і багато інших великих міст Німеччини, Кельн зазнав сильних бомбардувань під час Другої світової війни.

Нагадаємо, в історичному центрі німецького Дрездена знайшли дві бомби часів Другої світової в районі обваленого мосту, який зараз демонтують. Через одну з них евакуювали значну частину центру Дрездена.

У березні кілька будинків у безпосередній близькості від торгового центру в середмісті чеського Брно довелося евакуювати поліції і пожежникам після того, як під час будівельних робіт було знайдено авіабомбу часів Другої світової війни.