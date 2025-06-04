У НАТО не бачать ознак того, що Росія готує наступ на Суми або Дніпропетровщину

Розвідувальні дані держав-членів НАТО дозволяють вважати, що Росія не планує значного наступу ані у Сумській, ані у Дніпропетровській області.

Про це заявив на зустрічі з журналістами у Брюсселі представник керівництва Альянсу, відповідаючи на запитання "Європейської правди".

Високопосадовець НАТО пояснив, що в Альянсі зараз уважно стежать за діями РФ із накопичення військ поблизу кордону з Сумщиною та за бойовими діями, які перемістилися з Курської області на прикордонні селища Сумщини

"Ми бачимо розширення лінії фронту на півночі та північному сході від Сум. Але немає свідчень того, що Росія зараз готує серйозний наступ на сумському напрямку", – заявив він.

"Це могло би бути підготовкою атаки і на саме місто Суми, але ми не бачимо доказів цього. Зараз йдеться про створення "буферної зони", і наскільки мені відомо, Росія давно планувала це зробити", – пояснив, зокрема, представник Альянсу, що має доступ до розвідувальної інформації.

"До того ж нещодавнє руйнування мостів (на російській території. – ЄП) ускладнює логістику для росіян на сумському напрямку", – додав він.

Також співрозмовник "ЄП" не чекає, що російські атаки на Донеччині, які майже досягли адміністративного кордону Дніпропетровської області, можуть вилитися у наступ на Дніпропетровщині.

"Ми бачимо збільшення інтенсивності, але немає ознак того, що вони готують значну наступальну операцію", – заявив він.

Як відомо, напередодні росіяни окупували ще два населені пункти на Сумщині. Росія посилила атаки на Сумщину на тлі смертоносного удару по Сумах, що викликав обурення західних держав.

Також у квітні мав місце удар балістичною ракетою по центру Сум. Ця трагічна подія загострила суперечки з США: Зеленський обурився тим, що Трамп назва удар по Сумах "помилкою".