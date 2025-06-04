В НАТО не видят признаков того, что Россия готовит наступление на Сумы или Днепропетровскую область

Разведывательные данные государств-членов НАТО позволяют считать, что Россия не планирует значительного наступления ни в Сумской, ни в Днепропетровской области.

Об этом заявил на встрече с журналистами в Брюсселе представитель руководства Альянса, отвечая на вопрос "Европейской правды".

Чиновник НАТО пояснил, что в Альянсе сейчас внимательно следят за действиями РФ по накоплению войск вблизи границы с Сумской областью и за боевыми действиями, которые переместились из Курской области на приграничные поселки Сумщины

"Мы видим расширение линии фронта на севере и северо-востоке от Сум. Но нет свидетельств того, что Россия сейчас готовит серьезное наступление на сумском направлении", – заявил он.

"Это могло бы быть подготовкой атаки и на сам город Сумы, но мы не видим доказательств этого. Сейчас речь идет о создании "буферной зоны", и насколько мне известно, Россия давно планировала это сделать", – пояснил, в частности, представитель Альянса, имеющий доступ к разведывательной информации.

"К тому же недавнее разрушение мостов (на российской территории. – ЕП) усложняет логистику для россиян на сумском направлении", – добавил он.

Также собеседник "ЕП" не ожидает, что российские атаки в Донецкой области, которые почти достигли административной границы Днепропетровской области, могут вылиться в наступление на Днепропетровщине.

"Мы видим увеличение интенсивности, но нет признаков того, что они готовят значительную наступательную операцию", – заявил он.

Как известно, накануне россияне оккупировали еще два населенных пункта на Сумщине. Россия усилила атаки на Сумщину на фоне смертоносного удара по Сумам, вызвавшего возмущение западных государств.

Также в апреле имел место удар баллистической ракетой по центру Сум. Это трагическое событие обострило споры с США: Зеленский возмутился тем, что Трамп назвал удар по Сумам "ошибкой".