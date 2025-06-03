В Естонії закликали тиснути на Росію на тлі смертоносного удару по Сумах

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна відреагував на смертоносний удар Росії по Сумах у вівторок, 3 червня.

Про це він написав у Х, передає "Європейська правда".

3 червня російські війська вранці вдарили по центральній частині міста Суми. Наразі відомо про двох загиблих та 20 поранених, серед яких 17-річний підліток. Внаслідок влучань пошкоджено медичний заклад, автівки та будинки.

На це відреагував глава МЗС Естонії. Він нагадав про те, що Росія неодноразово відкидала пропозиції про припинення вогню, оскільки хоче продовжувати те, що "ми спостерігаємо сьогодні в Сумах".

"Варварські атаки на мирних жителів, спрямовані на те, щоб зламати дух України та стерти країну з лиця землі. Тільки посилення тиску змусить Росію припинити цю війну", – заявив Тсахкна.

Цей удар відбувся наступного дня після того, як у Стамбулі пройшла зустріч між делегаціями України та РФ, яка тривала трохи більше години.

За підсумками зустрічі сторони змогли досягти домовленості про чергові обміни окремих категорій військових, також Київ передав список із кількох сотень викрадених Росією українських дітей.

А в російській делегації заявили, що пропонують Києву тимчасове припинення вогню на окремих ділянках фронту.

Водночас заступник голови Ради безпеки РФ Дмитрій Медведєв заявив, що мета "мирних переговорів" з Україною у Стамбулі – "забезпечити швидку та повну перемогу Росії".