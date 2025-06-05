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Папа Римський у першій розмові з Путіним закликав зробити "жест" до миру

Новини — Четвер, 5 червня 2025, 12:59 — Христина Бондарєва

Папа Римський Лев XIV закликав Росію вжити заходів для припинення війни в Україні під час своєї першої розмови з главою Кремля Владіміром Путіним.

Як пише "Європейська правда", про це повідомив Ватикан, інформує Vatican News.

Папа Лев XIV і Путін провели телефонну розмову у другій половині дня середи, в якій особливу увагу приділили війні в Україні. 

"Папа закликав Росію зробити жест, який сприятиме миру, підкресливши важливість діалогу для налагодження позитивних контактів між сторонами та пошуку шляхів вирішення конфлікту", – йдеться в заяві директора пресслужби Святого Престолу Маттео Бруні.

Папа Лев XIV і Путін також обговорили поточні зусилля щодо обміну полоненими та цінність роботи, яку в цьому напрямку здійснює кардинал Маттео Марія Дзуппі, архієпископ Болоньї. 

"Папа Лев згадав патріарха Кирила, подякувавши йому за привітання, отримані на початку його понтифікату, і підкреслив, що спільні християнські цінності можуть бути світлом, яке допомагає шукати мир, захищати життя та прагнути до справжньої релігійної свободи", – заявив Бруні.

Папа Римський Лев XIV сам запропонував надати Ватикан як місце для перемовин між Україною та Росією – цю ідею підтримали Київ, європейські держави та США.

Але міністр закордонних справ Росії Сергєй Лавров та інші російські посадовці заявили, що Ватикан не підходить для мирних переговорів.

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Путін Ватикан
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