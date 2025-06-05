Папа Римский в первом разговоре с Путиным призвал сделать "жест" к миру

Папа Римский Лев XIV призвал Россию принять меры для прекращения войны в Украине во время своего первого разговора с главой Кремля Владимиром Путиным.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщил Ватикан, информирует Vatican News.

Папа Лев XIV и Путин провели телефонный разговор во второй половине дня среды, в котором особое внимание уделили войне в Украине.

"Папа призвал Россию сделать жест, который будет способствовать миру, подчеркнув важность диалога для налаживания позитивных контактов между сторонами и поиска путей решения конфликта", – говорится в заявлении директора пресс-службы Святого Престола Маттео Бруни.

Папа Лев XIV и Путин также обсудили текущие усилия по обмену пленными и ценность работы, которую в этом направлении осуществляет кардинал Маттео Мария Дзуппи, архиепископ Болоньи.

"Папа Лев вспомнил патриарха Кирилла, поблагодарив его за поздравления, полученные в начале его понтификата, и подчеркнул, что общие христианские ценности могут быть светом, который помогает искать мир, защищать жизни и стремиться к настоящей религиозной свободе", – заявил Бруни.

Папа Римский Лев XIV сам предложил предоставить Ватикан как место для переговоров между Украиной и Россией – эту идею поддержали Киев, европейские государства и США.

Но министр иностранных дел России Сергей Лавров и другие российские чиновники заявили, что Ватикан не подходит для мирных переговоров.