У Росії знайшли ще одну "причину" не їхати у Ватикан для переговорів з Україною

Російська сторона відмовляється розглядати Святий Престол як місце проведення "мирних переговорів" з Україною, прикриваючись зокрема санкціями ЄС.

Таке пояснення пролунало від високопоставлених джерел Reuters у керівництві Росії, пише "Європейська правда".

За словами одного зі співрозмовників Reuters, "Ватикан, безумовно, не розглядається в Росії як серйозна сила, здатна вирішити такий складний конфлікт".

Серед причин, які навели три джерела агентства, згадувалась уже поширена Сергєєм Лавровим теза, що католицька країна, мовляв, не може бути посередником у війні між "переважно православними державами".

Також вони нарікали, що Ватикан оточений Італією – членом НАТО, яка підтримує Україну і неодноразово запроваджувала санкції проти Росії.

Інший аргумент, який наводили співрозмовники Reuters, полягав у тому, що багатьом росіянам нібито буде дуже важко дістатись Ватикану з Москви через персональні санкції ЄС.

(Аби проілюструвати зваженість цього аргументу, нагадаємо, що санкції не завадили Лаврову взяти участь у міністерських засіданнях ОБСЄ у 2023 і 2024 році.)

Агентство Bloomberg від російських джерел ще минулого тижня дізналось, що у Кремлі наразі не планують поїздку Владіміра Путіна до Ватикану чи будь-куди ще для переговорів.

Папа Римський Лев XIV сам запропонував надати Ватикан як місце для перемовин між Україною та Росією – цю ідею підтримали Київ, європейські держави та США.