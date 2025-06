Мерц вручил Трампу свидетельство о рождении его деда, имеющего немецкие корни

Канцлер Германии Фридрих Мерц во время встречи с Дональдом Трампом в Белом доме вручил свидетельство о рождении его деда Фредриха, имеющего немецкие корни.

Об этом сообщает "Европейская правда".

В начале встречи в Овальном кабинете Мерц передал Трампу два документа в рамке, пояснив, что это – свидетельство о рождении деда президента США в 1869 году.

Трамп в ответ поблагодарил немецкого канцлера и пожал ему руку.

The Chancellor of Germany presents President Trump his grandfather’s birth certificate! 🇩🇪 pic.twitter.com/gMoatjzlND