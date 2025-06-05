Мерц вручил Трампу свидетельство о рождении его деда, имеющего немецкие корни

Канцлер Германии Фридрих Мерц во время встречи с Дональдом Трампом в Белом доме вручил свидетельство о рождении его деда Фредриха, имеющего немецкие корни.

Об этом сообщает "Европейская правда".

В начале встречи в Овальном кабинете Мерц передал Трампу два документа в рамке, пояснив, что это – свидетельство о рождении деда президента США в 1869 году.

Трамп в ответ поблагодарил немецкого канцлера и пожал ему руку.

The Chancellor of Germany presents President Trump his grandfather’s birth certificate! 🇩🇪 pic.twitter.com/gMoatjzlND – Margo Martin (@MargoMartin47) June 5, 2025

Дед и бабушка Трампа по отцовской линии – Фредрих и Элизабет Трампы – родились в Калльштадте, небольшой деревне в регионе на юго-западе Германии, к северо-востоку от Франкфурта.

Фредрик Трамп в конце XIX века эмигрировал в Нью-Йорк, а затем – в Сиэтл, где занимался недвижимостью и ресторанным бизнесом. В 1901 году он вернулся в Германию, где женился на будущей бабушке президента США Элизабет Крист, после чего супруги окончательно переехали в Нью-Йорк.

Фредрих Трамп умер в 1918 году, так что внук его так и не застал. Известно, что Дональд Трамп никогда не бывал на родине своего деда в Германии.

Как сообщалось, канцлер Германии Фридрих Мерц в публичном разговоре с президентом США Дональдом Трампом избегал прямых споров с ним, но мягко подчеркнул, что Германия на стороне Украины.