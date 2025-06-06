На іспанських Канарських островах викрили мережу контрабанди кокаїну

Під час масштабної операції, здійсненої за підтримки Європолу, було затримано майже 50 підозрюваних у причетності до мережі контрабанди кокаїну, що діяла на Канарських островах Іспанії.

Про це Європол сповістив у пʼятницю, пише "Європейська правда".

Після кількох місяців розслідування 3 червня правоохоронці заарештували 48 членів злочинного угруповання, яке ввозило кокаїн з Південної Америки до Європейського Союзу.

Угруповання володіло 11 швидкісними катерами, які використовувалися для транспортування кокаїну в Атлантичному океані з суден на Канарські острови, де вантаж розподіляли й відправляли в Європу.

Злочинна мережа також використовувала складну систему шифрованого зв’язку, зокрема супутникові термінали, телефони, які важко відстежити, та власний код.

У межах слідчих дій були вилучені 3,8 тонни кокаїну, вилучені 69 транспортних засобів, зокрема майже 20 човнів та катерів, конфісковано шість об'єктів нерухомості і 100 тисяч євро готівкою

Розслідування здійснили іспанські органи влади за участю правоохоронних органів Португалії, Колумбії, Великої Британії та США.

У березні повідомлялось, що біля Азорських островів португальські правоохоронці затримали напівзанурений підводний човен, який перевозив майже 6,5 тонни контрабандного кокаїну.