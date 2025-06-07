Німеччина має намір повністю оснастити Бундесвер до 2028 року

Федеральне управління з оснащення, інформаційних технологій і технічної підтримки Бундесверу (BAAINBw) вважає, що у нього залишилося лише три роки для модернізації та дооснащення збройних сил Німеччини на тлі зростаючої військової загрози з боку Росії.

Про це заявила глава відомства Аннетта Ленігк-Емден в інтерв'ю газеті Tagesspiegel, опублікованому в суботу, 7 червня, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

"До 2028 року все необхідне має бути закуплено, щоб забезпечити повну обороноздатність. Адже солдати ще повинні будуть тренуватися на новій техніці", – підкреслила Ленігк-Емден.

Розрахунки Бундесверу ґрунтуються на прогнозах аналітиків, згідно з якими Росія може бути готова атакувати територію НАТО з 2029 року.

Генеральний інспектор Бундесверу Карстен Броєр нещодавно також заявив, що з 2029 року Росія "може зважитися на масштабний напад на територію НАТО". Щоб не допустити цього, Німеччина має посилити свої сили стримування, вказав він.

Федеральне управління з оснащення Бундесверу розраховує на те, що графік закупівель до 2028 року буде дотримано, і кошти, вивільнені внаслідок адаптації бюджетних правил (призупинення "боргового гальма"), будуть вчасно спрямовані на придбання необхідної техніки.

"Генеральний інспектор склав список пріоритетів, у якому зазначено, що додатково потрібно. Ми не стали чекати формування нового уряду, а підготували якомога більше необхідних закупівель", – зазначила Ленігк-Емден.

До кінця року її відомство представить парламенту Німеччини близько ста пропозицій щодо закупівлі військового обладнання. Йдеться насамперед про "велику техніку", таку як зенітні самохідні установки Skyranger, і заміну застарілих бронетранспортерів Fuchs на нові моделі. Крім того, вже укладено рамкові угоди про виробництво нової партії бойових танків Leopard 2.

Нагадаємо, комісар ЄС із питань оборони Андрюс Кубілюс поділяє оцінку західних розвідок, що напад Росії на держави Євросоюзу може статись протягом наступних кількох років.

А нещодавня оцінка Федеральної розвідувальної служби (BND) та Збройних сил Німеччини свідчить про те, що Росія бачить себе в системному конфлікті із Заходом та готується до великої війни з НАТО.