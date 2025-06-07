Германия намерена полностью оснастить Бундесвер до 2028 года

Федеральное управление по оснащению, информационным технологиям и технической поддержке Бундесвера (BAAINBw) считает, что у него осталось всего три года для модернизации и дооснащения вооруженных сил Германии на фоне растущей военной угрозы со стороны России.

Об этом заявила глава ведомства Аннетта Ленигк-Эмден в интервью газете Tagesspiegel, опубликованном в субботу, 7 июня, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

"До 2028 года все необходимое должно быть закуплено, чтобы обеспечить полную обороноспособность. Ведь солдаты еще должны будут тренироваться на новой технике", – подчеркнула Ленигк-Эмден.

Расчеты Бундесвера основываются на прогнозах аналитиков, согласно которым Россия может быть готова атаковать территорию НАТО с 2029 года.

Генеральный инспектор Бундесвера Карстен Бройер недавно также заявил, что с 2029 года Россия "может решиться на масштабное нападение на территорию НАТО". Чтобы не допустить этого, Германия должна усилить свои силы сдерживания, указал он.

Федеральное управление по оснащению Бундесвера рассчитывает на то, что график закупок до 2028 года будет соблюден, и средства, высвобожденные в результате адаптации бюджетных правил (приостановление "долгового тормоза"), будут вовремя направлены на приобретение необходимой техники.

"Генеральный инспектор составил список приоритетов, в котором указано, что дополнительно нужно. Мы не стали ждать формирования нового правительства, а подготовили как можно больше необходимых закупок", – отметила Ленигк-Эмден.

До конца года ее ведомство представит парламенту Германии около ста предложений по закупке военного оборудования. Речь идет прежде всего о "крупной технике", такой как зенитные самоходные установки Skyranger, и замене устаревших бронетранспортеров Fuchs на новые модели. Кроме того, уже заключены рамочные соглашения о производстве новой партии боевых танков Leopard 2.

Напомним, комиссар ЕС по вопросам обороны Андрюс Кубилюс разделяет оценку западных разведок, что нападение России на государства Евросоюза может произойти в течение следующих нескольких лет.

А недавняя оценка Федеральной разведывательной службы (BND) и Вооруженных сил Германии свидетельствует о том, что Россия видит себя в системном конфликте с Западом и готовится к большой войне с НАТО.