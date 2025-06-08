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Вбивство українки з дочкою у Бельгії: у злочині зізнався старший син

Новини — Неділя, 8 червня 2025, 10:30 — Марія Ємець

16-річний син вбитої у Бельгії українки з дочкою зізнався, що це він завдав родині смертельних поранень і підпалив дім.

Про це повідомляє De Standaard, пише "Європейська правда".

У прокуратурі Левена заявили, що 16-річний син з родини вбитих у Хасроде українців після п’ятигодинного допиту зізнався, що це він завдав поранень матері й сестрі та підпалив будинок. 

У неділю юнак постане перед ювенальним судом, оскільки є неповнолітнім. 

Нагадаємо, випадок стався у п’ятницю 6 червня. У будинку, де проживала родина українського військового, вранці помітили пожежу. Всередині знайшли зі смертельними ножовими пораненнями 46-річну жінку і її 6-річну доньку. У пожежі загинув також пес. Старший син на той час був у школі на уроках, спершу його вважали постраждалим. 

Родина приїхала до Бельгії на початку повномасштабної війни. Ще одна повнолітня дочка з родини проживає в Ірландії. Батько є військовослужбовцем і працює на евакуаційній ланці. 

В МЗС України доручили посольству України в Бельгії тримати справу на особливому контролі.

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