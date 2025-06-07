В МЗС відреагували на повідомлення про вбивство українок у Бельгії

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга доручив посольству України в Бельгії тримати на особливому контролі справу щодо загибелі в бельгійському місті Хасроде двох громадянок України – матері та доньки, 1979 та 2019 років народження.

Про це повідомили журналістам у пресслужбі МЗС, передає "Європейська правда" з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Як повідомили, консульські співробітники вже перебувають на контакті з рідними загиблих та представниками місцевої поліції та прокуратури. Тіла двох жертв були виявлені під час гасіння пожежі в одному з будинків.

"Обставини загибелі та причини інциденту встановлюються. Прокуратура міста Льовен відкрила кримінальне провадження, тривають слідчі дії. Українські дипломати продовжать надавати необхідну консульську допомогу та інформувати громадськість про перебіг розслідування", – йдеться в повідомленні.

Як повідомлялось, в місті Хасроде в будинку знайдено мертвими українок: 46-річну мати та її 6-річну доньку, в обох жертв були ножові поранення, місце злочину було підпалено.

Минулого року у Німеччині вбили двох громадян України, чоловіки 1987 та 2001 років народження. Як виявилося пізніше – вони були військовослужбовцями, що відновлювалися у Баварії після поранень.

57-річному росіянину, затриманому після цього злочину, обрали запобіжний захід.