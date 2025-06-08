Убийство украинки с дочерью в Бельгии: в преступлении признался старший сын

16-летний сын убитой в Бельгии украинки с дочерью признался, что это он нанес семье смертельные ранения и поджег дом.

Об этом сообщает De Standaard, пишет "Европейская правда".

В прокуратуре Левена заявили, что 16-летний сын из семьи убитых в Хасроде украинцев после пятичасового допроса признался, что это он нанес ранения матери и сестре и поджег дом.

В воскресенье юноша предстанет перед ювенальным судом, поскольку является несовершеннолетним.

Напомним, случай произошел в пятницу, 6 июня. В доме, где проживала семья украинского военного, утром заметили пожар. Внутри нашли с смертельными ножевыми ранениями 46-летнюю женщину и ее 6-летнюю дочь. В пожаре погиб также пес. Старший сын в то время был в школе на уроках, сначала его считали пострадавшим.

Семья приехала в Бельгию в начале полномасштабной войны. Еще одна совершеннолетняя дочь из семьи проживает в Ирландии. Отец является военнослужащим и работает в эвакуационной службе.

В МИД Украины поручили посольству Украины в Бельгии держать дело на особом контроле.