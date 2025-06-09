В аэропорту Кишинева произошел технический сбой: билеты пришлось выписывать от руки

Утром в понедельник, 9 июня, работу Международного аэропорта Кишинева парализовал технический сбой.

О технических проблемах в аэропорту сообщает NewsMaker, пишет "Европейская правда".

В частности, технические проблемы парализовали информационные системы аэропорта, в связи с чем сотрудникам пришлось заполнять посадочные билеты вручную.

Представители аэропорта подтвердили утром, что некоторые сервисы временно недоступны по техническим причинам. Информации о причинах технических проблем в аэропорту не предоставили.

В то же время пассажиры жаловались на хаос, отсутствие информации и недостаточную организацию со стороны персонала.

Власти Молдовы сообщили, что в аэропорту Кишинева из-за технических проблем отменили два рейса – в Бухарест и Дортмунд, остальные рейсы выполняются с задержками.

Около 11:00 представители аэропорта сообщили, что техническую проблему в информационных системах удалось устранить.

Сейчас системы восстанавливают поэтапно. "Аэропорт работает с временными ограничениями, но мы делаем все возможное, чтобы как можно быстрее вернуться к нормальному режиму", – подчеркнули в администрации.

Напомним, в начале мая масштабные перебои в работе цифровой системы связи, которую используют правоохранительные органы, спасательные службы и органы власти, зафиксировали одновременно в нескольких федеральных землях Германии.

Кроме того, из-за сбоя в работе систем управления воздушным движением в парижском аэропорту Орли было отменено почти половина рейсов.