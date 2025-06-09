В аэропорту Кишинева произошел технический сбой: билеты пришлось выписывать от руки
Новости — Понедельник, 9 июня 2025, 12:13 —
Утром в понедельник, 9 июня, работу Международного аэропорта Кишинева парализовал технический сбой.
О технических проблемах в аэропорту сообщает NewsMaker, пишет "Европейская правда".
В частности, технические проблемы парализовали информационные системы аэропорта, в связи с чем сотрудникам пришлось заполнять посадочные билеты вручную.
Представители аэропорта подтвердили утром, что некоторые сервисы временно недоступны по техническим причинам. Информации о причинах технических проблем в аэропорту не предоставили.
В то же время пассажиры жаловались на хаос, отсутствие информации и недостаточную организацию со стороны персонала.
Власти Молдовы сообщили, что в аэропорту Кишинева из-за технических проблем отменили два рейса – в Бухарест и Дортмунд, остальные рейсы выполняются с задержками.
Около 11:00 представители аэропорта сообщили, что техническую проблему в информационных системах удалось устранить.
Сейчас системы восстанавливают поэтапно. "Аэропорт работает с временными ограничениями, но мы делаем все возможное, чтобы как можно быстрее вернуться к нормальному режиму", – подчеркнули в администрации.
Напомним, в начале мая масштабные перебои в работе цифровой системы связи, которую используют правоохранительные органы, спасательные службы и органы власти, зафиксировали одновременно в нескольких федеральных землях Германии.
Кроме того, из-за сбоя в работе систем управления воздушным движением в парижском аэропорту Орли было отменено почти половина рейсов.