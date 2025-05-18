У другому найбільшому аеропорту Франції через збій скасували 40% рейсів

Через збій у роботі систем управління повітряним рухом у паризькому аеропорту Орлі, що стався в неділю, було скасовано майже половину рейсів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro.

Французьке Генеральне управління цивільної авіації (DGAC) повідомило, що внаслідок збою було запроваджене регулювання повітряного руху, "що передбачає значне скорочення кількості рейсів".

Серед іншого, DGAC попросило авіакомпанії до кінця дня "скоротити розклад рейсів на 40%" в аеропорту Орлі. Водночас там запевнили, що планують "якнайшвидше відновлення нормального режиму роботи".

Наразі Генеральне управління цивільної авіації не повідомило, чи вплине збій на рейси в понеділок.

Аеропорт Париж-Орлі є другим за обсягом за пасажиропотоком у Франції. У 2024 році ним скористались понад 33 мільйони пасажирів.

На початку травня повідомлялось, що літаку польської авіакомпанії LOT, який виконував рейс з Баку до Варшави, довелось екстрено сісти в аеропорту столиці Азербайджану одразу після зльоту.

А днями у другому за величиною аеропорту Брюсселя Шарлеруа довелось зупиняти роботу через повідомлення про бомбу.