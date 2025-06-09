Макрон: Гренландія не є об'єктом для захоплення

Президент Франції Емманюель Макрон у понеділок, 9 червня, заявив, що Гренландія "не є об’єктом для захоплення", вочевидь, натякаючи на заяви президента США Дональда Трампа про бажання взяти арктичний острів під контроль.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву французького президента наводить Politico.

Слова Макрона пролунали на тлі його запланованого візиту до Гренландії, в ході якого він планує провести переговори з прем'єр-міністром острівної території Єнсом-Фредеріком Нільсеном і прем'єркою Данії Метте Фредеріксен щодо безпеки в Північній Атлантиці та Арктиці, а також щодо зміни клімату, енергетики та критично важливих мінералів.

"Гренландія не є об'єктом захоплення, як і Антарктида чи відкрите море не можуть бути продані", – заявив Макрон під час своєї вступної промови на конференції ООН з питань захисту океанів, яка проходить у французькій Ніцці.

З моменту свого повернення до Білого дому Трамп неодноразово висловлював бажання контролювати Гренландію.

Нещодавно The Wall Street Journal повідомило, що Трамп наказав американським спецслужбам посилити збір розвідданих про арктичний острів.

У зв’язку з цією публікацією уряд Данії викликав посла США для висловлення протесту.

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