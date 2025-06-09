Макрон: Гренландия не является объектом для захвата

Президент Франции Эмманюэль Макрон в понедельник, 9 июня, заявил, что Гренландия "не является объектом для захвата", очевидно, намекая на заявления президента США Дональда Трампа о желании взять арктический остров под контроль.

Как сообщает "Европейская правда", заявление французского президента приводит Politico.

Слова Макрона прозвучали на фоне его запланированного визита в Гренландию, в ходе которого он планирует провести переговоры с премьер-министром островной территории Йенсом-Фредериком Нильсеном и премьер-министром Дании Метте Фредериксен по вопросам безопасности в Северной Атлантике и Арктике, а также об изменении климата, энергетике и критически важных минералах.

"Гренландия не является объектом захвата, как и Антарктида или открытое море не могут быть проданы", – заявил Макрон во время своей вступительной речи на конференции ООН по вопросам защиты океанов, которая проходит во французской Ницце.

С момента своего возвращения в Белый дом Трамп неоднократно выражал желание контролировать Гренландию.

Недавно The Wall Street Journal сообщило, что Трамп приказал американским спецслужбам усилить сбор разведданных об арктическом острове.

В связи с этой публикацией правительство Дании вызвало посла США для выражения протеста.

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