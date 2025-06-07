Наступного тижня Макрон відвідає Гренландію

Президент Франції Емманюель Макрон наступного тижня відвідає Гренландію.

Про це заявила його адміністрація у суботу, 7 червня, передає Reuters, пише "Європейська правда".

У Макрона заявили, що президент Франції у неділю, 15 червня, зустрінеться з прем'єр-міністром Гренландії Єнсом-Фредеріком Нільсеном, а також і з прем'єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен.

Перемови між лідерами зосередяться на безпеці в Північній Атлантиці та Арктиці, зміні клімату, енергетичному переході та корисних копалинах.

Варто звернути увагу, що цей візит відбудеться на тлі резонансних заяв президента США Дональда Трампа щодо того, аби взяти під контроль Гренландію – багатий на корисні копалини арктичний острів зі стратегічно важливим розташуванням.

Лідери Данії та Гренландії неодноразово у відповідь вказували, що тільки гренландці можуть вирішувати майбутнє території, а данська Конституція надає острову право на незалежність.

22 травня Гренландія видала 30-річну ліцензію на видобуток корисних копалин дансько-французькій гірничодобувній компанії, яка хоче видобувати місячну породу, що може стати екологічною альтернативою у виробництві алюмінію.

А нещодавно міністерка з питань бізнесу та мінеральних ресурсів Гренландії Наая Натанеельсен попередила, що компанії з США та Європи повинні поспішити з інвестиціями в острів, інакше владі доведеться шукати допомоги в розробці своїх корисних копалин в інших країнах – зокрема, в Китаї.