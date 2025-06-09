Глава МЗС Литви про поїздку до Києва: наш поїзд їхав через шквал ракет і дронів

Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс, який у понеділок прибув з візитом до Києва, розповів, що добирався до української столиці через "шквал ракет і дронів", які випустила РФ.

Про це литовський міністр написав в Х, повідомляє "Європейська правда".

Будріс вказав, що останнім часом Росія посилила удари по українських об’єктах цивільної інфраструктури.

"Сьогодні вранці наш поїзд був змушений проїжджати через шквал ракет і безпілотників, що накрили міста Рівне і Дубно. Лише кілька днів тому в результаті удару по Харкову загинули і були поранені десятки людей, серед них діти", – зазначив він.

Як підкреслив Будріс, "це навмисні акти терору, спрямовані на те, щоб зламати волю України".

"Але Україна стоїть твердо, захищаючи не тільки свою територію, а й принципи свободи і демократії в Європі. Фактично, Україна захищає Європу. Миру не буде досягнуто шляхом умиротворення. Світ повинен залишатися єдиним у підтримці України – військовій, економічній та політичній", – резюмував він.

В Києві у Будріса запланована низка зустрічей, зокрема, з українським колегою Андрієм Сибігою і віцепрем'єркою Ольгою Стефанішиною.

Як відомо, в ході масованої атаки на Україну в ніч на понеділок Росія застосувала 499 дронів та ракет по Україні, ППО знешкодила 479 ворожих цілей. Під потужним ударом опинилась Рівненська область.