До Києва прибув глава МЗС Литви: говоритиме про ситуацію на фронті і тиск на РФ
Новини — Понеділок, 9 червня 2025, 13:06 —
Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс у понеділок, 9 червня, прибув з робочим візитом до Києва, де у нього запланована низка зустрічей.
Про це поінформували у пресслужбі литовського МЗС, повідомляє "Європейська правда".
В ході візиту Будріс зустрінеться зі своїм українським колегою Андрієм Сибігою, віцепрем’єркою з питань євроатлантичної інтеграції Ольгою Стефанішиною, міністром стратегічних галузей промисловості Германом Сметаніним та секретарем РНБО Олександром Литвиненком.
Також у литовського міністра заплановані зустрічі з главою Офісу президента Андрієм Єрмаком та міністром оборони Рустемом Умеровим.
"Міністр обговорить ситуацію на фронті, міжнародні зусилля з метою змусити Росію припинити вогонь і оголосити перемир'я як основну умову для початку переговорів про мир", – йдеться у повідомленні.
Також Будріс планує обговорити питання гарантій безпеки України, пріоритети військової, дипломатичної, фінансової та гуманітарної допомоги, прогрес України в процесі інтеграції до ЄС та заходи щодо стримування і протидії Росії.
Це вже третій візит Будріса до України після того, як він обійняв посаду міністра закордонних справ Литви. Останній раз глава литовської дипломатії відвідував Україну 1 квітня 2025 року.
Нагадаємо, у травні Будріс закликав ЄС розпочати роботу над новим пакетом санкцій проти РФ, які будуть справді дієвими.
Він також говорив, що РФ не має права нав’язувати свої умови щодо майбутнього України.