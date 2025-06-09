До Києва прибув глава МЗС Литви: говоритиме про ситуацію на фронті і тиск на РФ

Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс у понеділок, 9 червня, прибув з робочим візитом до Києва, де у нього запланована низка зустрічей.

Про це поінформували у пресслужбі литовського МЗС, повідомляє "Європейська правда".

В ході візиту Будріс зустрінеться зі своїм українським колегою Андрієм Сибігою, віцепрем’єркою з питань євроатлантичної інтеграції Ольгою Стефанішиною, міністром стратегічних галузей промисловості Германом Сметаніним та секретарем РНБО Олександром Литвиненком.

Також у литовського міністра заплановані зустрічі з главою Офісу президента Андрієм Єрмаком та міністром оборони Рустемом Умеровим.

МЗС Литви

"Міністр обговорить ситуацію на фронті, міжнародні зусилля з метою змусити Росію припинити вогонь і оголосити перемир'я як основну умову для початку переговорів про мир", – йдеться у повідомленні.

Також Будріс планує обговорити питання гарантій безпеки України, пріоритети військової, дипломатичної, фінансової та гуманітарної допомоги, прогрес України в процесі інтеграції до ЄС та заходи щодо стримування і протидії Росії.

Це вже третій візит Будріса до України після того, як він обійняв посаду міністра закордонних справ Литви. Останній раз глава литовської дипломатії відвідував Україну 1 квітня 2025 року.

Нагадаємо, у травні Будріс закликав ЄС розпочати роботу над новим пакетом санкцій проти РФ, які будуть справді дієвими.

Він також говорив, що РФ не має права нав’язувати свої умови щодо майбутнього України.