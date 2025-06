Грузія: тюремний вирок 21-річному протестувальнику вивів людей на вулиці Тбілісі

У Тбілісі ввечері в четвер почалась акція на підтримку 21-річного Мате Девідзе, засудженого до чотирьох з половиною років позбавлення волі за звинуваченням у нападі на поліцейських під час антиурядових протестів.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє "Эхо Кавказа".

Девідзе затримали в листопаді 2024 року на вулиці Мелікішвілі у Тбілісі – після того, як учасників акції з вимогою нових парламентських виборів у Грузії розігнали біля будівлі Тбіліського державного університету.

Після винесення вироку 21-річному хлопцю учасники акції зібралися спочатку на вулиці Мелікшвілі, перекривши автомобільний рух, а потім перемістилися до будівлі університету.

Protesters in Tbilisi have blocked the intersection near Tbilisi State University, demanding justice for 21-year-old protester Mate Devidze, who was sentenced today to four years and six months in prison on charges of ‘hitting police officers with a stick’. pic.twitter.com/VjRyNUoDn4