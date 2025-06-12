Грузія: тюремний вирок 21-річному протестувальнику вивів людей на вулиці Тбілісі
Новини — Четвер, 12 червня 2025, 21:08 —
У Тбілісі ввечері в четвер почалась акція на підтримку 21-річного Мате Девідзе, засудженого до чотирьох з половиною років позбавлення волі за звинуваченням у нападі на поліцейських під час антиурядових протестів.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє "Эхо Кавказа".
Девідзе затримали в листопаді 2024 року на вулиці Мелікішвілі у Тбілісі – після того, як учасників акції з вимогою нових парламентських виборів у Грузії розігнали біля будівлі Тбіліського державного університету.
Після винесення вироку 21-річному хлопцю учасники акції зібралися спочатку на вулиці Мелікшвілі, перекривши автомобільний рух, а потім перемістилися до будівлі університету.
Protesters in Tbilisi have blocked the intersection near Tbilisi State University, demanding justice for 21-year-old protester Mate Devidze, who was sentenced today to four years and six months in prison on charges of ‘hitting police officers with a stick’. pic.twitter.com/VjRyNUoDn4– OC Media (@OCMediaorg) June 12, 2025
За версією слідства, під час мітингу Девідзе палицею завдав тілесних ушкоджень трьом поліцейським. Під час оголошення вироку хлопець заявив, що в день затримання був вкрай втомлений і "не усвідомлював до кінця, що відбувається".
У суді були присутні його близькі, друзі та прихильники, а також п'ята президентка Грузії Саломе Зурабішвілі.
Затримання хлопця відбулося ще до публічної заяви прем'єр-міністра Грузії Іраклія Кобахідзе про призупинення євроінтеграції, яка викликала масштабні антиурядові протести по всій країні.
Ці протести супроводжувались жорсткими діями силовиків і посиленням тиску влади на громадянське суспільство.
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