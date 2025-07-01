В Грузии готовят новое ужесточение наказаний за участие в протестах

Правящая партия Грузии инициировала ужесточение наказания для участников протестов в случае повторных задержаний.

Об этом сообщает "Новости-Грузия", пишет "Европейская правда".

Парламент Грузии в ускоренном режиме рассматривает поправки к Кодексу об административных правонарушениях, которыми предлагают наказывать административным арестом за повторное нарушение статей, которые часто приписывают участникам протестов.

В частности, это статьи о "нецензурной брани и неподобающем поведении в общественных местах", "невыполнении законных требований полиции, включая словесные оскорбления", "оскорблении должностных лиц при исполнении служебных обязанностей", "блокировании дорог и нарушении правил проведения митингов".

В понедельник проект уже прошел первое рассмотрение в юридическом комитете.

Исключения из такого нововведения планируют оставить только для беременных, матерей детей в возрасте до 12 лет, несовершеннолетних и лиц, имеющих особые ограничения по состоянию здоровья.

Ранее протестующим запретили закрывать лицо и приносить на акции лазеры, а также устраивать пикеты у домов чиновников. Также выросли суммы штрафов и административных арестов.

Напомним, в июне в Тбилиси протестовали против приговора 21-летнему активисту, которого приговорили к 4,5 годам тюрьмы по обвинению в нападении на полицейских во время антиправительственных протестов.

Европарламент в июне одобрил резолюцию с осудом репрессий против журналистов и гражданского общества в Грузии.