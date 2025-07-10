Зеленський і прем'єр Нідерландів обговорили спільне виробництво зброї

Президент України Володимир Зеленський у Римі провів зустріч із прем’єр-міністром Нідерландів Діком Схоофом, щоб обговорити спільне оборонне виробництво та скоординувати дипломатичну роботу.

Про це йдеться в заяві Офісу президента України, повідомляє "Європейська правда".

В ході зустрічі Зеленський подякував Нідерландам за оголошений пакет допомоги на відбудову та зміцнення України впродовж цього й наступного років на загальну суму 300 млн євро.

Лідери обговорили поглиблення спільного оборонного виробництва та потреби в посиленні протиповітряної оборони України.

Крім того, ішлося про важливість спільної дипломатичної роботи з партнерами, зокрема з державами – членами НАТО, та зміцнення трансатлантичної єдності.

Володимир Зеленський запросив Діка Схоофа відвідати Україну з візитом.

Наприкінці червня Нідерланди оголосили про виділення нового пакета військової допомоги Україні на загальну суму приблизно 175 млн євро.

Цей пакет допомоги доповнює раніше оголошену підтримку в обсязі 400 млн євро для забезпечення морської безпеки.