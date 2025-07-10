Зеленский и премьер Нидерландов обсудили совместное производство оружия

Президент Украины Владимир Зеленский в Риме провел встречу с премьер-министром Нидерландов Диком Схоофом, чтобы обсудить совместное оборонное производство и скоординировать дипломатическую работу.

Об этом говорится в заявлении Офиса президента Украины, сообщает "Европейская правда".

В ходе встречи Зеленский поблагодарил Нидерланды за объявленный пакет помощи на восстановление и укрепление Украины в течение этого и следующего годов на общую сумму 300 млн евро.

Лидеры обсудили углубление совместного оборонного производства и потребности в усилении противовоздушной обороны Украины.

Кроме того, речь шла о важности совместной дипломатической работы с партнерами, в частности с государствами – членами НАТО, и укрепления трансатлантического единства.

Владимир Зеленский пригласил Дика Схоофа посетить Украину с визитом.

В конце июня Нидерланды объявили о выделении нового пакета военной помощи Украине на общую сумму около 175 млн евро.

Этот пакет помощи дополняет ранее объявленную поддержку в размере 400 млн евро для обеспечения морской безопасности.