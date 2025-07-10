Кількість нелегальних перетинів кордону ЄС упала на 20%

У першому півріччі 2025 року кількість нелегальних перетинів зовнішнього кордону Європейського Союзу зменшилася на 20% – до 75 900.

Про це свідчать попередні дані Прикордонного агентства ЄС Frontex, опубліковані в четвер, пише "Європейська правда".

Як зазначили у Frontex, значне падіння нелегальних перетинів кордону ЄС було досягнуте завдяки значному скороченню міграції зі Східного Середземномор’я та Західної Африки.

Серед іншого, кількість нелегальних перетинів кордону ЄС вихідцями зі Східного Середземноморʼя зменшилось майже на чверть – до майже 20 тисяч.

"Хоча загальна кількість мігрантів зменшилася, тиск на центральну частину Середземного моря залишається високим, і продовжують з’являтися нові міграційні коридори", – відзначили в агентстві.

Серед іншого, з міграційних маршрутів Центрального Середземноморʼя перетини кордону ЄС зросли на 12%, а з Західного Середземноморʼя – на 19% у порівнянні з першим півріччям 2024 року.

Раніше стало відомо, що за підсумками першого півріччя 2025 року Німеччина вперше за тривалий час більше не є лідером у Європейському Союзі за кількістю заяв про надання притулку.

У червні міністри внутрішніх справ країн Балтії, Північної Європи та Польщі підтвердили плани блокування в'їзду до Шенгенської зони громадянам Росії, які брали участь в агресії проти України.