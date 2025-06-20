Низка країн ЄС хочуть закрити Шенген для російських військових і після війни

Міністри внутрішніх справ країн Балтії, Північної Європи та Польщі, які зустрілися в Таллінні в четвер, у спільній заяві підтвердили плани блокування в'їзду до Шенгенської зони громадянам Росії, які брали участь в агресії проти України.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє ERR.

У зустрічі на високому рівні також взяли участь Магнус Бруннер, комісар Європейської комісії з питань внутрішніх справ та міграції, та представник прикордонного агентства ЄС Frontex.

"Є сотні тисяч російських громадян, які воювали проти незалежної європейської держави, і ми повинні зайняти дуже чітку позицію, що ці люди не можуть вільно подорожувати Шенгенською зоною – ми не будемо видавати їм посвідки на проживання, ми не будемо видавати їм візи, тому що вся ця група, яка вбивала і руйнувала там, становить дуже серйозну загрозу безпеці для всіх нас", – заявив міністр внутрішніх справ Естонії Ігор Таро.

Заборона на в'їзд до Шенгенської зони для осіб, причетних до агресії, повинна залишатися в силі навіть після закінчення активних бойових дій, наполягають міністри.

Як повідомлялося, польський міністр закордонних справ Радослав Сікорський переконаний, що ЄС має запровадити обмеження для російських дипломатів за прикладом Чехії та Польщі.

Торік Угорщина опублікувала деталі нової системи прискореного оформлення віз для громадян восьми країн, включаючи Росію і Білорусь, які зможуть в'їжджати до Угорщини без безпекових перевірок або інших обмежень.

Будапешт заявив, що багато з них будуватимуть атомну електростанцію з використанням російських технологій.

Рішення Угорщини викликало резонанс і критику з боку багатьох держав ЄС, водночас голова угорського МЗС Петер Сійярто запевнив, що воно не становить ризику для Шенгенської зони.