Количество нелегальных пересечений границы ЕС упало на 20%

В первом полугодии 2025 года количество нелегальных пересечений внешней границы Европейского Союза уменьшилось на 20% – до 75 900.

Об этом свидетельствуют предварительные данные Пограничного агентства ЕС Frontex, опубликованные в четверг, пишет "Европейская правда".

Как отметили в Frontex, значительное снижение нелегальных пересечений границы ЕС было достигнуто благодаря значительному сокращению миграции из Восточного Средиземноморья и Западной Африки.

Среди прочего, количество нелегальных пересечений границы ЕС выходцами из Восточного Средиземноморья уменьшилось почти на четверть – до почти 20 тысяч.

"Хотя общее количество мигрантов уменьшилось, давление на центральную часть Средиземного моря остается высоким, и продолжают появляться новые миграционные коридоры", – отметили в агентстве.

Среди прочего, с миграционных маршрутов Центрального Средиземноморья пересечения границы ЕС выросли на 12%, а из Западного Средиземноморья – на 19% по сравнению с первым полугодием 2024 года.

Ранее стало известно, что по итогам первого полугодия 2025 года Германия впервые за долгое время больше не является лидером в Европейском Союзе по количеству заявлений о предоставлении убежища.

В июне министры внутренних дел стран Балтии, Северной Европы и Польши подтвердили планы блокирования въезда в Шенгенскую зону гражданам России, которые участвовали в агрессии против Украины.