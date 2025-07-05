У Німеччині в першому півріччі різко скоротилась кількість заяв про притулок

За підсумками першого півріччя 2025 року Німеччина вперше за тривалий час більше не є лідером у Європейському Союзі за кількістю заяв про надання притулку.

Про це, як пише "Європейська правда" з посиланням на Welt am Sonntag, йдеться у звіті Європейської комісії.

За даними ЄС, з 1 січня по 30 червня в Німеччині було зареєстровано 65 495 заяв про надання притулку – на 43% менше, ніж за аналогічний період минулого року.

У підсумку Німеччина уперше за багато років опинилась не на першому місці за кількістю заяв про притулок у ЄС – її випередили Іспанія (76 020) та Франція (75 428).

Тенденція до зменшення кількості шукачів притулку спостерігається і в усьому Євросоюзі: за перше півріччя кількість заяв становила 388 299 – на 23% менше, ніж за аналогічний період у 2024 році.

Водночас у ЄС суттєво зросла кількість шукачів притулку з Лівії на тлі все більшої внутрішньої нестабільності, і ця тенденція непокоїть Єврокомісію, пише Welt am Sonntag.

Питання нелегальної міграції в Німеччині в останні роки було одним із головних, і новий уряд Фрідріха Мерца пообіцяв вживати рішучих заходів для його вирішення.

Серед іншого, Міністерство внутрішніх справ ФРН розпорядилось посилити прикордонні перевірки та розвертати на кордоні шукачів притулку, якщо ті вже мають подані заявки на отримання притулку в якійсь іншій країні ЄС.