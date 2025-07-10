Фіцо доручив послу Словаччини в Брюсселі блокувати 18-й пакет санкцій ЄС проти РФ

Словаччина не підтримає новий, 18-й пакет санкцій Європейського Союзу проти Росії, доки не отримає чітких гарантій того, що не зазнає фінансових втрат від припинення постачання російського газу в ЄС з 1 січня 2028 року.

Про це у четвер, 10 липня, заявив прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо у відеозверненні, текст якого є в розпорядженні "Європейської правди".

Отже, Словаччина не буде голосувати за 18-й пакет санкцій ЄС проти РФ, який планувалося затвердити на засіданні Комітету постійних представників ЄС (Coreper) у Брюсселі 11 липня.

"Ми відмовляємося просто так голосувати за 18-й пакет санкцій без попередніх умов. Наша підтримка залежить від вирішення наших занепокоєнь щодо цін на газ, безпеки постачання та компенсацій за збитки, які ми понесемо внаслідок припинення постачання російського газу з 1 січня 2028 року", – заявив Фіцо.

Він констатував, що спірні питання з Європейською комісією "наразі ще не вирішено".

"Нашому послу в Брюсселі знову було доручено вчора не підтримувати 18-й пакет санкцій", – повідомив прем’єр-міністр Словаччини.

Словацький очільник наголосив, що не може допустити, "щоб безглузді ідеологічні жести на кшталт припинення поставок російського газу завдали нашій державі серйозної шкоди".

Але він в той самий час констатував, що перемовини з Єврокомісією тривають, і мають позитивний поступ.

"Мушу визнати, що Європейська Комісія докладає зусиль для пошуку рішення для Словаччини. За деякими відкритими питаннями ми близькі до домовленості, за іншими ще далеко… Я щиро сподіваюся на швидке досягнення домовленості з Комісією, яка призведе до коригування її пропозиції щодо поступової відмови від російського газу у спосіб, що захистить Словаччину від найгірших можливих наслідків", – заявив Роберт Фіцо.

Як повідомляла "Європейська правда", віцепрем’єрка України Ольга Стефанішина заявила, що цього тижня країни ЄС повинні дійти згоди щодо 18-го пакета санкцій ЄС проти РФ.

Нагадаємо, 18-й пакет санкцій ЄС проти Росії був знову поставлений на розгляд під час засідання послів Європейського Союзу (Coreper) у Брюсселі 4 липня, але не був прийнятий через позицію Словаччини.

Словаччина блокує санкції, щоб отримати гарантії від Єврокомісії щодо наслідків повної відмови від російського газу з 2028 року.

Раніше ЗМІ прогнозували, що Словаччина має розблокувати 18-й пакет санкцій після успішних переговорів з Єврокомісією 3 липня в Братиславі.