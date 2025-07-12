Глава МВС Польщі розповів про перші підсумки перевірок на кордонах з Німеччиною і Литвою

Міністр внутрішніх справ Польщі Томаш Сємоняк розповів про перші підсумки перевірок на кордонах з Німеччиною і Литвою, які почали діяти з 7 липня.

Заяву очільника польського МВС наводить Polsat News, повідомляє "Європейська правда".

За словами міністра, з моменту введення контролю на кордоні з Німеччиною та Литвою було перевірено 75 тисяч осіб. Він додав, що серед них були особи, які розшукувалися або скоїли крадіжку автомобіля.

"Це додатковий позитивний побічний ефект введення цих контролів", – зазначив Сємоняк.

Він розповів, що на польсько-литовському кордоні затримано 28 осіб. Міністр також повідомив, що 13 мігрантів були відправлені назад до Литви.

Сємоняк наголосив на необхідності зупинити потоки нелегальної міграції.

"Дякую литовській стороні за розуміння ситуації", – додав глава МВС Польщі.

Як відомо, Польща з понеділка запровадила власні посилені перевірки на кордонах із Німеччиною та Литвою на 30 днів.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що повернення контролю на кордонах з Німеччиною та Литвою необхідне для припинення потоків нелегальної міграції з РФ та Білорусі.