Глава МВД Польши рассказал о первых итогах проверок на границах с Германией и Литвой

Министр внутренних дел Польши Томаш Семоняк рассказал о первых итогах проверок на границах с Германией и Литвой, которые начались 7 июля.

Заявление главы польского МВД приводит Polsat News, сообщает "Европейская правда".

По словам министра, на момент введения контроля на границе с Германией и Литвой было проверено 75 тысяч человек. Он добавил, что среди них были лица, которые разыскивались или совершили угон автомобиля.

"Это дополнительный положительный побочный эффект введения этих контролей", – отметил Семоняк.

Он рассказал, что на польско-литовской границе задержаны 28 человек. Министр также сообщил, что 13 мигрантов были отправлены обратно в Литву.

Семоняк подчеркнул необходимость остановить потоки нелегальной миграции.

"Спасибо литовской стороне за понимание ситуации", – добавил глава МВД Польши.

Как известно, Польша с понедельника ввела собственные усиленные проверки на границах с Германией и Литвой на 30 дней.

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что возвращение контроля на границах с Германией и Литвой необходимо для прекращения потоков нелегальной миграции из РФ и Беларуси.