Франція зробила крок до визнання Нової Каледонії "державою в державі"

Франція зробила крок до надання більшої самостійності й суверенітету своїй заморській території Нова Каледонія – вона стане "державою в державі".

Як повідомляє "Європейська правда", про це повідомила пресслужба французького уряду.

У суботу 12 липня представники центральної французької влади та усі політичні партії Нової Каледонії підписали проєкт угоди, що окреслює більший суверенітет і нову політичну організацію цієї території.

Підписання документа стало продовженням досягнень саміту щодо майбутнього Нової Каледонії, який проходив 2 липня за участі президента Емманюеля Макрона.

Зокрема, йдеться про організацію "держави Нова Каледонія" у складі Франції, що буде внесено до французької конституції. У 2026 році має бути схвалений основний закон Нової Каледонії, що визначить принципи організації влади на острові.

Мешканці острова зможуть одночасно бути громадянами Нової Каледонії та Франції і користуватися перевагами такого подвійного громадянства. Цей крок планується також у 2026 році. При цьому, вихід з громадянства Франції автоматично означатиме втрату і громадянства Нової Каледонії.

У проєкті прописані також детальні критерії щодо того, хто з мешканців острова буде мати право на місцеве громадянство.

Передбачається, що Нова Каледонія буде здійснювати свої дипломатичні взаємодії у відповідності до міжнародних зобов’язань та фундаментальних інтересів Франції.

Париж зі свого боку буде підтримкувати ширшу представленість архіпелагу у міжнародних організаціях, але залишає за собою повноваження у сфері оборони, безпеки, громадського порядку та здійснення судочинства – із тісним залученням місцевої влади.

Окремі блоки угоди стосуються планів для покращення економічного становища та розвитку Нової Каледонії, як і інших сфер життя.

Прем’єр Франсуа Байру відреагував коментарем, що йдеться про угоду історичного значення та що він пишається результатом перемовин.

Надалі уряд має підготувати проєкт змін до конституції та інше законодавство для того, щоб починати втілювати угоду.

Нагадаємо, передумовою для цього процесу стали масштабні заворушення у Новіій Каледонії у травні 2024 року через ініціативу виборчої реформи Парижа. Корінне населення, канаки, стверджували, що вона скерована проти них і заблокує їхні прагнення до незалежності.

Під час цих подій загинули 13 людей, серед яких двоє поліцейських, сотні отримали поранення. Для врегулювання ситуації Франція направила до Нової Каледонії тисячі військових і поліцейських.

Перед цим на референдумі 2021 року Нова Каледонія переважною більшістю проголосувала за відмову від незалежності від Франції.

Читайте також: "Слуга народу" проти Макрона: як заморські території Франції ведуть боротьбу за незалежність.