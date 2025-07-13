На саміті в Хорватії низка країн підтримали членство України в НАТО

За підсумками зустрічі на рівні міністрів "Україна – Південно-Східна Європа" у хорватському Дубровнику сторони підтримали запрошення України до НАТО.

Відповідне комюніке опублікувала пресслужба Міністерства закордонних справ, пише "Європейська правда".

Підписанти комюніке за підсумками зустрічі на рівні міністрів "Україна – Південно-Східна Європа" підтримали Україну на її незворотному шляху до повної євроатлантичної інтеграції, включно із членством в НАТО.

"Членство в НАТО залишається найкращим економічно ефективним варіантом безпеки для України. Ні Росія, ні будь-яка інша держава, яка не є членом НАТО, не має права вето на розширення Альянсу. Ми повністю підтримуємо право України обирати власні механізми безпеки та вирішувати своє майбутнє, вільне від зовнішнього втручання", – йдеться у заяві.

Також вони підтвердили рішучість забезпечити подальший прогрес у виконанні визначених Європейським Союзом критеріїв вступу та фундаментальних цінностей ЄС.

"Майбутнє членство України, Республіки Молдова та наших партнерів із Західних Балкан в ЄС є життєво важливим для довгострокової стабільності, безпеки та процвітання нашого регіону та Європи в цілому", – наголосили міністри.

Зокрема у комюніке сторони засудили повномасштабне військове вторгнення Росії в Україну, а також зобов’язалися посилювати співробітництво у сфері протидії гібридним загрозам, маніпуляціям та втручанню з боку іноземних держав, дезінформаційним кампаніям та зловмисним кіберопераціям.

Країни також закликали зберегти та посилити санкції проти Росії, зокрема в банківському та енергетичному секторах, одночасно належним чином та ефективно запобігаючи обходу санкцій.

Також сторони зобов'язалися сприяти поточному та післявоєнному відновленню та реконструкції України.

Серед підписантів комюніке: Хорватія, Україна, Молдова, Чорногорія, Албанія, Північна Македонія, Румунія, Словенія, Греція, Косово, Боснія і Герцеговина та Туреччина.

Як відомо, генсек НАТО Марк Рютте після засідання Північноатлантичної ради в Гаазі підтвердив наміри Альянсу продовжити підтримку України на шляху до членства.

Про очікувані результати саміту читайте у статті "Все про саміт НАТО у Гаазі, що поєднає успіх та провал".

Повний текст декларації саміту читайте у публікації "Рішення НАТО про Україну і оборонні витрати: повний текст із поясненнями".