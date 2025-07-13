На саммите в Хорватии ряд стран поддержали членство Украины в НАТО

По итогам встречи на уровне министров "Украина – Юго-Восточная Европа" в хорватском Дубровнике стороны поддержали приглашение Украины в НАТО.

Соответствующее коммюнике опубликовала пресс-служба Министерства иностранных дел, пишет "Европейская правда".

Подписанты коммюнике по итогам встречи на уровне министров "Украина – Юго-Восточная Европа" поддержали Украину на ее необратимом пути к полной евроатлантической интеграции, включая членство в НАТО.

"Членство в НАТО остается лучшим экономически эффективным вариантом безопасности для Украины. Ни Россия, ни любое другое государство, не являющееся членом НАТО, не имеет права вето на расширение Альянса. Мы полностью поддерживаем право Украины выбирать собственные механизмы безопасности и решать свое будущее, свободное от внешнего вмешательства", – говорится в заявлении.

Также они подтвердили решимость обеспечить дальнейший прогресс в выполнении определенных Европейским Союзом критериев вступления и фундаментальных ценностей ЕС.

"Будущее членство Украины, Республики Молдова и наших партнеров из Западных Балкан в ЕС жизненно важно для долгосрочной стабильности, безопасности и процветания нашего региона и Европы в целом", – подчеркнули министры.

В частности, в коммюнике стороны осудили полномасштабное военное вторжение России в Украину, а также обязались усилить сотрудничество в сфере противодействия гибридным угрозам, манипуляциям и вмешательству со стороны иностранных государств, дезинформационным кампаниям и злонамеренным кибероперациям.

Страны также призвали сохранить и усилить санкции против России, в частности в банковском и энергетическом секторах, одновременно надлежащим образом и эффективно предотвращая обход санкций.

Также стороны обязались содействовать текущему и послевоенному восстановлению и реконструкции Украины.

Среди подписантов коммюнике: Хорватия, Украина, Молдова, Черногория, Албания, Северная Македония, Румыния, Словения, Греция, Косово и Босния и Герцеговина.

Как известно, генсек НАТО Марк Рютте после заседания Североатлантического совета в Гааге подтвердил намерения Альянса продолжить поддержку Украины на пути к членству.

Об ожидаемых результатах саммита читайте в статье "Все о саммите НАТО в Гааге, который объединит успех и провал".

Полный текст декларации саммита читайте в публикации "Решение НАТО об Украине и оборонных расходах: полный текст с пояснениями".