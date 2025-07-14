Більшість поляків позитивно оцінюють рішення уряду про прикордонний контроль

Більш як половина поляків схвально відреагували на урядове рішення про вибірковий контроль на кордонах з Німеччиною та Литвою для протидії нелегальній міграції, що почав діяти з 7 липня.

Про це повідомляє RMF24, пише "Європейська правда".

Дослідження громадської думки Opinia24 засвідчило, що сукупно 57,8% позитивно оцінюють рішення польського уряду про прикордонний контроль – зокрема, однозначно схвалюють його 27,5%, скоріше схвалюють – 30,3%.

Про нейтральну думку з цього приводу сказали 22,1%, а сукупна негативна оцінка складає 10,2%. Ще майже 10% сказали, що не мають думки з цього приводу.

Підтримка урядового рішення виявилась вищою серед мешканців сільської місцевості, аніж великих міст (61% і 49% відповідно).

Нагадаємо, 7 липня у Польщі почало застосовуватися рішення уряду про тимчасовий контроль на кордонах з Німеччиною та Литвою для протидії нелегальній міграції. Після завершення поточного терміну 5 серпня очікується його продовження.

Варшава висловлювала готовність скасувати тимчасовий контроль на кордоні з Німеччиною, якщо остання теж піде на цей крок. Берлін, нагадаємо, зробив цей крок з початком роботи нового уряду, щоб завертати мігрантів.

Перед цим Польща відкинула пропозицію Німеччини про спільне патрулювання кордону.