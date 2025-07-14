У Молдові спростували фейк про участь "молдовських військових" у війні в Україні

Міністерство оборони Молдови спростувало поширювані проросійськими акаунтами у соцмережах твердження про участь молдовських військових у війні в Україні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на TV8.

Оборонне відомство Молдови звернуло увагу, що на кількох Telegram-каналах та TikTok-акаунтах, пов'язаних із проросійськими угрупованнями, останніми днями з'явилася інформація про те, що 10 солдатів і офіцерів Національної армії нібито вирушили в Україну.

Згідно з повідомленням Міністерства оборони Молдови, автори цих повідомлень стверджують, що четверо молдовських військовослужбовців загинули, а ще двоє були поранені в результаті нападу російських сил.

"Ця інформація є очевидною фальсифікацією, поширеною з метою посіяти паніку, підірвати довіру до керівництва держави та створити плутанину в передвиборчий період", – йдеться в повідомленні.

Відомство наголосило, що жоден військовослужбовець Національної армії Молдови не бере участі у воєнних діях за межами країни, і закликало не поширювати фейків.

Це не перший випадок, коли Молдові доводиться спростовувати дезінформацію Кремля. У грудні проросійські акаунти поширювали фейк про те, що молдовська влада готує війну в Придністровʼї.

Нагадаємо, раніше Служба зовнішньої розвідки Росії розродилась тирадою, у якому побачила військову загрозу з боку Молдови і заявила, що НАТО буцімто готується задіяти її у можливій майбутній війні з РФ.