В Молдове опровергли фейк об участии "молдовских военных" в войне в Украине

Министерство обороны Молдовы опровергло распространяемые пророссийскими аккаунтами в соцсетях утверждения об участии молдовских военных в войне в Украине.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на TV8.

Оборонное ведомство Молдовы обратило внимание, что на нескольких Telegram-каналах и TikTok-аккаунтах, связанных с пророссийскими группировками, в последние дни появилась информация о том, что 10 солдат и офицеров Национальной армии якобы отправились в Украину.

Согласно сообщению Министерства обороны Молдовы, авторы этих сообщений утверждают, что четверо молдовских военнослужащих погибли, а еще двое были ранены в результате нападения российских сил.

"Эта информация является очевидной фальсификацией, распространенной с целью посеять панику, подорвать доверие к руководству государства и создать путаницу в предвыборный период", – говорится в сообщении.

Ведомство подчеркнуло, что ни один военнослужащий Национальной армии Молдовы не участвует в военных действиях за пределами страны, и призвало не распространять фейки.

Это не первый случай, когда Молдове приходится опровергать дезинформацию Кремля. В декабре пророссийские аккаунты распространяли фейк о том, что молдавские власти готовят войну в Приднестровье.

Напомним, ранее Служба внешней разведки России разродилась тирадой, в котором увидела военную угрозу со стороны Молдовы и заявила, что НАТО якобы готовится задействовать ее в возможной будущей войне с РФ.