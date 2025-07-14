Служба зовнішньої розвідки Росії побачила військову загрозу з боку Молдови і заявила, що НАТО буцімто готується задіяти її у можливій майбутній війні з РФ.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву опублікувала пресслужба відомства 14 липня із заголовком, що "НАТО перетворює Молдову на новий військовий таран проти Росії".

В СВР заявили, що мають дані про наміри НАТО "задіяти Молдову у ймовірному збройному конфлікті з Росією" і "у Брюсселі" буцімто вирішили перетворити її на "передовий плацдарм" на східному фланзі НАТО.

"Натовці, закусивши вудила, посилено перетворюють колись мирну аграрну республіку на військовий полігон. Територію Молдови хочуть зробити придатною для оперативного перекидання натовських військ до російських рубежів", – пише СВР.

"З цією метою реалізовують проєкти з переходу на європейську залізничну колію та підвищення пропускної здатності мостів. Будуються логістичні хаби, великі склади і майданчики для концентрації військової техніки. Аеродроми Маркулешти і Бєльці, що поблизу українського театру воєнних дій, модернізуються з прицілом на можливість приймати значну кількість військової і військово-транспортної авіації", – йдеться у заяві.

Далі додають, що у разі війни громадяни Молдови мають "стати гарматним м’ясом" і "прийняти перший удар", і, мовляв, саме цим пояснюється співпраця теперішньої влади Молдови з інструкторами НАТО і запровадження натовських стандартів, а "режим Маї Санду" готовий "задовольняти усі запити Заходу, аби їх не відігнали від годівниці", бо потребує підтримки перед осінніми парламентськими виборами.

Далі СВР заявляє, що Мая Санду обіцяє партнерам скасувати нейтральний статус Молдови, що буде "початком кінця" для країни.

"Президентку Санду давно і справедливо звинувачують, що вона цілеспрямовано згодовує очолювану нею країну Румунії, громадянство якої має. Але тепер стає очевидно, що Санду і її оточення готові піти набагато далі, а саме – віддати Молдову натовцям, щоб вони просто сточили її об Росію. Певно, людожерська слава Зеленського не дає спокою шанувальниці гей-парадів і євроінтеграції", – заявило російське відомство.

Як відомо, Росія розраховує на перемогу проросійських сил під час осінніх парламентських виборів у Молдові 28 вересня, що одразу послабило би позиції Маї Санду та поставило під питання подальший курс країни.

Проросійський лідер молдовських соціалістів Ігор Додон публічно визнав плани створення мегаблоку Кремля на виборах у Молдові та обіцяє у разі перемоги на виборах у Молдові відновити поставки газу з РФ. Соратники олігарха-втікача Шора протискають вимогу дозволити поштове голосування для громадян Молдови у Росії.

Прем’єр-міністр Молдови Дорін Речан заявив, що влада країни налаштована не допустити зовнішнього втручання у вибори.

Деталі про плани створити мегаблок Кремля читайте у статті: "Базовий сценарій – у Молдові буде підконтрольний Москві уряд після виборів у вересні".