Поляки оцінили, чи спрацюються Туск і новий президент Польщі

Більшість громадян Польщі скептично оцінюють перспективи співпраці уряду Дональда Туска і обраного президента Кароля Навроцького.

Як повідомляє "Європейська правда", про це свідчить опитування інституту досліджень Pollster на замовлення Super Express.

Респондентам у Польщі поставили питання: "Чи вірите ви, що президент Навроцький і прем'єр-міністр Туск будуть співпрацювати в важливих для Польщі питаннях?"

У таку співпрацю, за результатами опитування, не вірить 69% поляків. Водночас віру в те, що ворожнеча між Туском і Навроцьким буде похована заради блага Польщі, зберігає 31% опитаних.

Опитування Pollster тривало 8-9 липня та охопило 1085 повнолітніх громадян Польщі.

Нагадаємо, Кароль Навроцький офіційно вступить на посаду 6 серпня після складання присяги на засіданні польського парламенту.

Він встиг відзначитись гострою критикою уряду Дональда Туска, якого назвав "найгіршим премʼєром" у сучасній історії Польщі.

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