Поляки оценили, сработаются ли Туск и новый президент Польши

Большинство граждан Польши скептически оценивают перспективы сотрудничества правительства Дональда Туска и избранного президента Кароля Навроцкого.

Как сообщает "Европейская правда", об этом свидетельствует опрос института исследований Pollster по заказу Super Express.

Респондентам в Польше задали вопрос: "Верите ли вы, что президент Навроцкий и премьер-министр Туск будут сотрудничать в важных для Польши вопросах?"

В такое сотрудничество, по результатам опроса, не верят 69% поляков. В то же время веру в то, что вражда между Туском и Навроцким будет похоронена ради блага Польши, сохраняют 31% опрошенных.

Опрос Pollster проходил 8-9 июля и охватил 1085 совершеннолетних граждан Польши.

Напомним, Кароль Навроцкий официально вступит в должность 6 августа после принесения присяги на заседании польского парламента.

Он успел отличиться острой критикой правительства Дональда Туска, которого назвал "худшим премьером" в современной истории Польши.

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