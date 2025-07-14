Польща за тиждень не впустила з Німеччини та Литви майже 40 осіб

За перший тиждень прикордонного контролю, який запровадила Польща, прикордонники перевірили 67 тисяч людей на кордоні з Німеччиною, а також відмовили у в’їзді 24 особам.

Про це пише Spiegel, передає "Європейська правда".

З 7 липня на кордоні з Німеччиною діють польські прикордонні заходи. За даними речника Польської прикордонної служби Конрада Шведа, до 13 липня польські прикордонники відмовили у в'їзді 24 особам.

Згідно з повідомленням, за перший тиждень на німецько-польському кордоні було перевірено 67 тисяч осіб і понад 28,5 тисяч транспортних засобів.

За словами речника, на кордоні Польщі з Литвою за перший тиждень було перевірено 40 тисяч осіб і 19,5 тисяч транспортних засобів.

15 людям було відмовлено у в'їзді, а 19 мігрантів було повернуто до Литви відповідно до угоди про репатріацію. Також було заарештовано вісім контрабандистів.

Нагадаємо, 7 липня у Польщі почало застосовуватися рішення уряду про тимчасовий контроль на кордонах з Німеччиною та Литвою для протидії нелегальній міграції. Після завершення поточного терміну 5 серпня очікується його продовження.

Варшава висловлювала готовність скасувати тимчасовий контроль на кордоні з Німеччиною, якщо остання теж піде на цей крок. Берлін, нагадаємо, зробив цей крок з початком роботи нового уряду, щоб завертати мігрантів.

Перед цим Польща відкинула пропозицію Німеччини про спільне патрулювання кордону.