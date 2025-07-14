Польша за неделю не впустила из Германии и Литвы почти 40 человек

За первую неделю пограничного контроля, введенного Польшей, пограничники проверили 67 тысяч человек на границе с Германией, а также отказали во въезде 24 лицам.

Об этом пишет Spiegel, передает "Европейская правда".

С 7 июля на границе с Германией действуют польские пограничные меры. По данным представителя Польской пограничной службы Конрада Шведа, до 13 июля польские пограничники отказали во въезде 24 лицам.

Согласно сообщению, за первую неделю на немецко-польской границе было проверено 67 тысяч человек и более 28,5 тысяч транспортных средств.

По словам представителя, на границе Польши с Литвой за первую неделю было проверено 40 тысяч человек и 19,5 тысяч транспортных средств.

15 людям было отказано во въезде, а 19 мигрантов было возвращено в Литву в соответствии с соглашением о репатриации. Также было арестовано восемь контрабандистов.

Напомним, 7 июля в Польше начало применяться решение правительства о временном контроле на границах с Германией и Литвой для противодействия нелегальной миграции. После завершения текущего срока 5 августа ожидается его продление.

Варшава выражала готовность отменить временный контроль на границе с Германией, если последняя тоже пойдет на этот шаг. Берлин, напомним, сделал этот шаг с началом работы нового правительства, чтобы возвращать мигрантов.

Перед этим Польша отвергла предложение Германии о совместном патрулировании границы.