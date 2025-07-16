Більше половини поляків – за обмеження уроків релігії у школах

Більше половини дорослих поляків (54%) підтримують обмеження кількості уроків релігії в школах до однієї години на тиждень.

Це показали результати останнього опитування Opinia24, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF FM.

Згідно з опитуванням, 35% респондентів повністю погоджуються з твердженням, що кількість уроків релігії в школах слід обмежити до однієї години на тиждень, а ще 19% вибрали відповідь "скоріше згоден". Загалом це становить понад половину поляків (54%), які підтримують реформу.

Проти обмеження уроків релігії висловилися 28% опитаних – 12% осіб заявили, що скоріше не згодні, а 16% категорично не підтримують зміни. Решта 18% респондентів не висловили однозначної думки з цього приводу.

Демографічний аналіз показує, що жінки частіше, ніж чоловіки, виступають за обмеження релігії в школах. Аж 39% жінок заявляють про рішучу підтримку такого рішення, тоді як серед чоловіків цей відсоток становить 31%.

Така ж чітка різниця спостерігається за рівнем освіти. У групі осіб з вищою освітою рішення про одне обов'язкове заняття релігією на тиждень рішуче підтримують 42% опитаних. Для порівняння, серед осіб з базовою освітою цей відсоток становить лише 30%.

Партійні уподобання виявляються ключовими для розуміння розподілу думок. Прихильники "Громадянської коаліції" є найбільш одностайними – 67% з них рішуче підтримують обмеження уроків релігії до однієї години на тиждень. На відміну від них, електорат "Права і справедливості" виявляє великий опір цій пропозиції: аж 37% виборців партії категорично не згодні на зменшення кількості уроків релігії, тоді як лише 14% категорично за.

Розподіл за віковими групами показує, що найвищий відсоток рішучої підтримки обмеження уроків релігії зафіксовано серед осіб віком 50-59 років – 45%. Найменш ентузіастично до пропозиції ставляться тридцятирічні (30-39 років), серед яких лише 27% рішуче підтримують зміну.

Дослідження було проведено 7-9 липня 2025 року на репрезентативній вибірці 1003 жителів Польщі віком від 18 років.

Як повідомлялося, Міністерство охорони здоровʼя Польщі у проєкті реформи шкільного харчування пропонує повністю заборонити продаж учням кави.

Раніше Сейм Польщі ухвалив закон про заборону продажу всіх видів електронних сигарет неповнолітнім.