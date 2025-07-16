Более половины взрослых поляков (54%) поддерживают ограничение количества уроков религии в школах до одного часа в неделю.

Это показали результаты последнего опроса Opinia24, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF FM.

Согласно опросу, 35% респондентов полностью согласны с утверждением, что количество уроков религии в школах следует ограничить до одного часа в неделю, а еще 19% выбрали ответ "скорее согласен". В целом это составляет более половины поляков (54%), которые поддерживают реформу.

Против ограничения уроков религии высказались 28% опрошенных – 12% лиц заявили, что скорее не согласны, а 16% категорически не поддерживают изменения. Остальные 18% респондентов не высказали однозначного мнения по этому поводу.

Демографический анализ показывает, что женщины чаще, чем мужчины, выступают за ограничение религии в школах. Целых 39% женщин заявляют о решительной поддержке такого решения, тогда как среди мужчин этот процент составляет 31%.

Такая же четкая разница наблюдается по уровню образования. В группе лиц с высшим образованием решение об одном обязательном занятии религией в неделю решительно поддерживают 42% опрошенных. Для сравнения, среди лиц с базовым образованием этот процент составляет всего 30%.

Партийные предпочтения оказываются ключевыми для понимания распределения мнений. Сторонники "Гражданской коалиции" наиболее единодушны – 67% из них решительно поддерживают ограничение уроков религии до одного часа в неделю. В отличие от них, электорат "Права и справедливости" оказывает большое сопротивление этому предложению: аж 37% избирателей партии категорически не согласны на уменьшение количества уроков религии, тогда как только 14% категорически за.

Распределение по возрастным группам показывает, что самый высокий процент решительной поддержки ограничения уроков религии зафиксирован среди лиц в возрасте 50-59 лет – 45%. С наименьшим энтузиазмом к предложению относятся тридцатилетние (30-39 лет), среди которых только 27% решительно поддерживают изменение.

Исследование было проведено 7-9 июля 2025 года на репрезентативной выборке 1003 жителей Польши в возрасте от 18 лет.

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