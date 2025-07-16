Шредер висунув умови для його свідчень щодо "Північного потоку-2"

Ексканцлер Німеччини Герхард Шредер все ж таки має намір дати свідчення слідчій комісії парламенту землі Мекленбург-Передня Померанія щодо "Північного потоку-2", але висуває умови.

Про це йдеться у двосторінковому листі адвоката ексканцлера, який отримав у своє розпорядження Spiegel, передає "Європейська правда".

Його адвокат надіслав лист електронною поштою голові комісії Себастьяну Елерсу в середу. Згідно з листом, 81-річний колишній канцлер від СДПН не має наміру особисто з'являтися в парламенті землі у Шверині 17 жовтня, але погодився б на відеоінтерв'ю в своєму офісі в Ганновері.

Однак його адвокат Ганс-Петер Губер висунув умови для проведення запланованого допиту: відеоконференція має відбутися за зачиненими дверима. Він також має намір просити перерву в судовому засіданні, якщо це буде необхідно.

Згідно з листом, стан здоров'я колишнього канцлера все ще залишається нестабільним. Шредер "не в змозі впоратися з фізичним і психологічним навантаженням тривалого, і особливо публічного, допиту", – йдеться в ньому.

Тому під час відеодопиту, після можливої перерви, "вони спільно обговорять, з загальнолюдського погляду, коли продовження допиту буде доцільним".

Герхард Шредер є головою ради директорів Nord Stream 2 AG з 2016 року і вважається одним з найважливіших свідків у слідчій комісії Шверина.

Серед іншого, розслідування стосується ролі сумнозвісного фонду "Захист клімату та навколишнього середовища Мекленбург-Передньої Померанії", який фінансувався Росією і повинен був забезпечити завершення будівництва газопроводу, попри санкції США.

Слухання, заплановане на 17 жовтня, є третьою спробою допитати 81-річного колишнього канцлера.

Шредера з початку року двічі викликали до парламенту Мекленбургу-Передньої Померанії для свідчень щодо "Північного потоку-2", але обидва рази він не зʼявлявся у звʼязку з діагностованим вигоранням.

У комісії однак вимагають, аби ексканцлер Німеччини підтвердив діагноз у державного лікаря до кінця серпня, якщо відмовиться дати свідчення знову.

Сумніви у "вигоранні" Шредера виникли зокрема через його активне світське життя: наприкінці травня він з'явився в парламенті Нижньої Саксонії і стежив за виборами нового прем'єра землі.