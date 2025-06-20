Комісія щодо "Північного потоку-2" хоче перевірити справжність "вигорання" Шредера

Колишнього канцлера Німеччини Герхарда Шредера знову викликають до комісії парламенту землі Мекленбург – Передня Померанія, яка розслідує обставини будівництва газогону "Північний потік-2".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Spiegel.

Шредера з початку року двічі викликали до парламенту Мекленбургу – Передньої Померанії, що в місті Шверин, для свідчень щодо "Північного потоку-2", але обидва рази він не зʼявлявся у звʼязку з діагностованим вигоранням.

У комісії тепер вимагають, аби ексканцлер Німеччини підтвердив діагноз у державного лікаря до кінця серпня, якщо відмовиться дати свідчення знову.

Сумніви у "вигоранні" Шредера виникли зокрема через його активне світське життя: наприкінці травня він з'явився в парламенті Нижньої Саксонії і стежив за виборами нового прем'єр землі.

Комітет вирішив запросити Шредера на засідання 17 жовтня. Якщо його стан не покращиться, він повинен до 31 серпня надати висновок державного лікаря, що має "вигорання".

"Герхард Шредер є для нас дуже важливим свідком. Тому добре, що комісія домовилася про цю процедуру", – заявив Spiegel голова комісії Себастіан Елерс.

Слідча комісія парламенту Мекленбургу – Передньої Померанії розслідує діяльність Фонду захисту клімату, пов’язаного з "Північним потоком-2". Вона, зокрема, має з'ясувати, серед іншого, який вплив мали російські донори на уряд землі під час заснування фонду.

Серед іншого, комісія хоче розслідувати роль Шредера у створенні фонду, а саме – його зустріч із головою земельного уряду Мануелою Швезіг улітку 2020 року, на якій був присутній Маттіас Варніг – довірена особа Путіна.

Документи, які раніше отримала комісія, свідчать, що дозвіл на будівництво "Північного потоку-2" міг бути виданий з порушеннями.