У Раді підтвердили плани змінити віцепремʼєра з євроінтеграції

Голова фракції партії "Слуга народу" Давид Арахамія підтвердив, що майбутній склад уряду передбачає заміну віцепремʼєр-міністра, відповідального за євроінтеграцію.

Про це Арахамія написав у своєму Telegram-каналі за підсумками засідання фракції в середу, повідомляє "Європейська правда".

За словами Арахамії, на засіданні фракції "Слуги народу" були присутні керівництво парламенту, президент Володимир Зеленський і глава Офісу президента Андрій Єрмак.

Депутатам представили кандидатку на посаду глави уряду – Юлію Свириденко, яка досі очолювала Міністерство економіки і була першою віцепремʼєр-міністеркою, зазначив політик.

Він також оприлюднив перелік кандидатів на посади в майбутньому Кабінеті міністрів.

З нього випливає, що посаду віце-прем'єрміністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції має обійняти Тарас Качка, як і повідомляли джерела "Європейської правди".

Як повідомляла "ЄвроПравда", саме Юлія Свириденко висловила побажання, щоб координацією євроінтеграції опікувався її заступник у Мінекономіки, торговий представник України Тарас Качка.

Качка має тривалий досвід роботи на євроінтеграційному треку, вів переговори щодо Угоди про асоціацію Україна-ЄС, але фокусувався переважно на торговельних питаннях.

В опублікованому Давидом Арахамією переліку не згадується чинна віцепремʼєр-міністерка з питань євроінтеграції Ольга Стефанішина. За даними "Української правди", її можуть призначити постійним представником України при ЄС.

Інтерв'ю Стефанішиної "Європейській правді" читайте тут: "Під час вступу до ЄС нам доведеться потренувати вміння не розчаровуватися".

Також читайте нещодавнє інтерв'ю Качки "Режим торгівлі з ЄС може стати ще більш вільним, однак контрольованим", присвячене торговельним переговорам з ЄС.