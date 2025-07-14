У новому уряді можуть змінити віцепрем'єра з євроінтеграції, звільнивши Стефанішину

У рамках зміни складу уряду планується призначення нового відповідального за питання європейської інтеграції та звільнення чинної віцепрем'єрки Ольги Стефанішиної

Про це повідомляють джерела "Європейської правди" а також пише народний депутата Ярослав Железняк.

Останні пропозиції щодо складу уряду, які готує потенційна прем'єрка Юлія Свириденко, неофіційно номінована на цю посаду президентом, включають заміну євроінтеграційного блоку.

Про те, що зараз розглядається така заміна, повідомляють джерела "Європейської правди", поінформовані про урядовий розподіл. За даним одного зі співрозмовників ЄП, це "нова ідея", яка виникла лише у понеділок. До ранку понеділка вважалося, що під час ротації Стефанішина гарантовано збереже посаду віцепрем'єрки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції. Очікується, що Ольга Стефанішина, яка обіймала цю посаду з весни 2020 року, піде у відставку.

Свириденко, яка отримала від президента мандат на формування нового уряду, хоче, щоби координацією євроінтеграції опікувався її заступник у Мінекономіки, торговий представник України Тарас Качка. Качка також має тривалий досвід роботи на євроінтеграційному треку, вів переговори щодо "Угоди про асоціацію", але фокусувався переважно на торгівельних питаннях. Наразі не уточнюється, чи збережеться у портфелі питання інтеграції до НАТО у разі, якщо ця заміна буде реалізована.

Оскільки йдеться про конфігурацію, що з'явилася нещодавно – немає певності, що ця заміна погоджена остаточно.

Також про заміну Стефанішиної на Качку публічно повідомив Ярослав Железняк. Його джерела стверджують, що чинна віцепрем'єрка поїде до Брюсселя на посаду постійного представника України при ЄС. Втім, за даними джерел "Європейської правди", цей варіант наразі нібито не розглядається.

Інтерв'ю Стефанішиної "Європейській правді" читайте тут: "Під час вступу до ЄС нам доведеться потренувати вміння не розчаровуватися".

Також читайте нещодавнє інтерв'ю Качки "Режим торгівлі з ЄС може стати ще більш вільним, однак контрольованим", присвячене торговельним переговорам з ЄС.

Попереднє інтерв'ю дивіться у матеріалі "Від транспортної блокади польська економіка постраждала більше, аніж українська"