В Раде подтвердили планы сменить вице-премьера по евроинтеграции

Глава фракции партии "Слуга народа" Давид Арахамия подтвердил, что будущий состав правительства предусматривает замену вице-премьер-министра, ответственного за евроинтеграцию.

Об этом Арахамия написал в своем Telegram-канале по итогам заседания фракции в среду, сообщает "Европейская правда".

По словам Арахамии, на заседании фракции "Слуги народа" присутствовали руководство парламента, президент Владимир Зеленский и глава Офиса президента Андрей Ермак.

Депутатам представили кандидатуру на пост главы правительства – Юлию Свириденко, которая до сих пор возглавляла Министерство экономики и была первой вице-премьер-министром, отметил политик.

Он также обнародовал список кандидатов на должности в будущем Кабинете министров.

Из него следует, что должность вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции должен занять Тарас Качка, как и сообщали источники "Европейской правды".

Как сообщала "ЕвроПравда", именно Юлия Свириденко выразила пожелание, чтобы координацией евроинтеграции занимался ее заместитель в Минэкономики, торговый представитель Украины Тарас Качка.

Качка имеет многолетний опыт работы на евроинтеграционном треке, вел переговоры по Соглашению об ассоциации Украина-ЕС, но фокусировался преимущественно на торговых вопросах.

В опубликованном Давидом Арахамией списке не упоминается действующий вице-премьер-министр по вопросам евроинтеграции Ольга Стефанишина. По данным "Украинской правды", ее могут назначить постоянным представителем Украины при ЕС.

Интервью Стефанишиной "Европейской правде" читайте здесь: "При вступлении в ЕС нам придется потренировать умение не разочаровываться".

Также читайте недавнее интервью Качки "Режим торговли с ЕС может стать еще более свободным, но контролируемым", посвященное торговым переговорам с ЕС.